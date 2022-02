Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Toujours mettre une culotte 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1760 Karma: 4212 Une femme regardant son téléphone tombe dans les escaliers.

Elle reste inanimée des longues secondes avant de reprendre conscience.



alfosynchro Re: Toujours mettre une culotte 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10028 Karma: 4432 A voir, elle n'a pas lâché son téléphone... j'ai même l'impression qu'elle se fait un selfie à 0:12 .

Krogoth Re: Toujours mettre une culotte 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3720 Karma: 1293 Et l'homme qui l'aperçoit et qui repart...

