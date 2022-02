Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Capoeira 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1760 Karma: 4213 Un exhibition entre deux capoeiristes se termine en combat de rue.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:26

nobrain Re: Capoeira 0 #2

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1429 Karma: 1236 on notera que des lors qu'il est question de se marave pour de vrai, on oublie vite les jolies pirouettes

Contribution le : Aujourd'hui 20:19:28