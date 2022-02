Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Magnifique essai de 100m 1 #1

Je partage cette petite vidéo d'un essai de 100m du Poole RFC, un petit club de rugby au sud de l'Angleterre. Je connais très bien ce club car mon propre club entretient une entente avec Poole, chaque année on rejoue le "crunch": soit ils viennent en Normandie, soit c'est nous qui nous déplaçons. Cette année, nous les recevons justement, il faudra qu'on reste vigilant lorsque nous seront à 5m de leur en-but.

