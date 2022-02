Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Homme vs arrêt de bus + Démonstration du coach 0 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1764 Karma: 4225 Un homme tente de briser la vitre d'un arrêt de bus à main nue.

Se brise le poignet à la place...



Un coach veut montrer ce qu'il est encore capable de faire à la barre de traction... ou plus.

KO



@Le_Relou

Merci ! J'ai remplacé le post.

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:37