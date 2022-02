Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Policier en mission 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1765 Karma: 4225 Un policier en mission d'infiltration passe incognito derrière ses lunettes noires.

Mais poser ses mains sur sa ceinture équipée du taser, du glock, de la matraque, des menottes, du spray au poivre,

de la radio et du désinfectant pour les mains alors qu'il ne l'a pas mise trahissent son déguisement.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:00