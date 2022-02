Options du sujet Imprimer le sujet

Formation de glace dans un jouet bulle de savon (comment s'appelle le manche ?)

Ice Crystals Form Feather Pattern on Snowman-Shaped Bubble in Michigan





Ice Crystals Form Feather Pattern on Snowman-Shaped Bubble in Michigan

Contribution le : Aujourd'hui 08:19:59

Re: Formation de glace dans un jouet bulle de savon

Citation :
Dans ce contexte, j'eusse appelé ça "un anneau à bulle de savon"

comment s'appelle le manche ?





Dans ce contexte, j'eusse appelé ça "un anneau à bulle de savon" Citation :Dans ce contexte, j'eusse appelé ça "un anneau à bulle de savon"

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:54