Verglas dans l'escalier





Slipping Down Icy Steps || ViralHog



Tyrolienne Fail





Zipline Worker Falls Trying to Catch Girl Zipliner || ViralHog



Sonneur à la sauvette





Doorbell Ditching Kid is a Bit Clumsy || ViralHog



Planche de skate sur la glace





Texan Attempts Skateboarding on Ice || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:22:29