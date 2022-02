Remplacement dalle LED TV marque TELEFUNKEN

Je viens d'arriver Inscrit: 28/04/2017 10:23 Post(s): 88

Bonjour,



Dans le cadre de mon boulot, je peux remplacer des écrans TV (acheté dans le commerce) car ceux-ci ont été percuté sur l'écran et donc un trait d'une épaisseur d'une dizaine de cm apparaît sur l'écran.



Je suis un service technique, donc forcément j'ai eu la curiosité de démonté les écrans en question et j'ai remarqué que le problème provenait seulement de la dalle LED et qu'étonnamment la connectivité avec tout le reste est très facile (juste nappes clipsées).

Etant donné que les écrans ne sont pas fait pour l'environnement où est-ce qu'il sont utilisés, le moindre choc endommage forcément la dalle LED. Ce qui est le cas sur 3 écrans.



Concrètement, ces écrans doivent aller à la benne (ils ont même pas 1an). Mais sachant que c'est seulement la dalle LED qui est HS, j'aurais voulu voir pour la remplacer pour remettre en fonction l'écran.

Clairement, si je peux le réparer, je peux récuperer l'écran.



Ma question : savez-vous où je peux me fournir en dalle LED pour la référence de l'écran concerné ?

J'ai un peu cherché sur internet mais j'ai quelques difficultés pour trouver ce que je cherche, et vu que la mode veut que l'on change d'écran si il est HS, ce n'est pas facile à trouver.



Peut-être que certains d'entre vous ont des sites sérieux où ce type de matos peut facilement être commandé ? :')



Référence de l'écran en question :

Marque TELEFUNKEN 65"

Model : VES650QNTS-2D-U11



Merci d'avance !

