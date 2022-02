Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Faire tomber la neige d'un toit 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1768 Karma: 4235 Un homme fait tomber la neige d'un toit sur... un chemin de câbles qui s'effondre sous le poids.

oops !

"Euh chef?"

"la semaine de travail là..."

"Ben... y en a pour 15 jours à tout refaire :S"



Pas d'anticipation contre les chutes de neige, probablement fixations insuffisantes ou trop faibles

du chemin de câble. Ce n'est pas "que" de sa faute, ce serait arrivé de toute façon.

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:17

Le_Relou Re: Faire tomber la neige d'un toit 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 934 Karma: 407 Comme on le dit à Djibouti : Laisse tomber la neige

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:39