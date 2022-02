Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Prendre un canoë sur le capot + Crash d'oiseaux 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1771 Karma: 4242 Va expliquer à ton assurance que, garé devant chez toi, tu as eu un accident avec un canoë tombé du ciel...



Vous navigateur est trop vieux





Ou encore avoir une nuée d'oiseaux tombe sur une maison



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:29