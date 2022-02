Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Travailler sur un pont ferroviaire pendant le passage d'un train 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45327 Karma: 22856





En Indonésie, des ouvriers font l'entretien d'un pont ferroviaire pendant le passage d'un train.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:32