Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chien vs Rideau 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45327 Karma: 22856





Dog Attacks Window Curtains - 1290767 Alors qu'il promène son toutou dans une rue, un homme filme un petit chien qui attaque un rideau à l'intérieur d'une maison. Nervous, la bestiole !Dog Attacks Window Curtains - 1290767

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:06