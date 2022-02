Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Garder les yeux sur le ballon 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1777 Karma: 4249 L'arbitre iranien Farhad Shahmiri ne quitte pas le ballon des yeux pendant un match de volleyball.

Et mâchouille son sifflet.



Contribution le : Aujourd'hui 16:23:32

Skwatek Re: Garder les yeux sur le ballon 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45329 Karma: 22859



Un petit chat sans sifflet, cela va sans dire. Tel un petit chat prêt à bondir sur son jouet.

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:22