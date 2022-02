Options du sujet Imprimer le sujet

200.000 kg de marijuana au feu

Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1781 Karma: 4252

Il parait que toute la région rigolait sans raison...



Autre vue. Toutes ces personnes du mauvais côté des brasiers





A Vizag, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Inde, Asie, Monde



edit @Kratos2077 @alfosynchro @Cyril-Fiesta

Comme ça je suis (presque) sûr

Contribution le : Aujourd'hui 16:45:50

Kratos2077 Re: 200.000 kg de marijuana brûlée

Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 668 Karma: 273
j'adore le correcteur orthographique

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:41

alfosynchro Re: 200.000 kg de marijuana brûlée

Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10043 Karma: 4446

@THSSS a écrit:

@Kratos2077

? é e ?

? és ?

Halp !

Ce sont les 200 000 kg qui sont brûlés. Accessoirement il se trouve qu'il s'agit de Marijuana. Citation :Ce sont les 200 000 kg qui sont brûlés. Accessoirement il se trouve qu'il s'agit de Marijuana.

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:46

Cyril-Fiesta Re: 200.000 kg de marijuana brûlée

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 596 Karma: 366 Je pense qu'il disait ça pour "Marie Jeanne", en pensant que c'était ton correcteur orthographique qui à mis ça à la place de "Marijuana"



Or "Marie Jeanne" est bien un surnom/traduction de marijuana, donc perso je pense que tu as bien écrit ça toi même ^^



Mystère de son message résolu

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:05

Cyril-Fiesta Re: 200.000 kg de marijuana au feu

Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 596 Karma: 366

@THSSS a écrit:

200.000 kg de Marie-jeanne sur des barsiers en Inde.



Barsiers ou Brasiers ? Citation :Barsiers ou Brasiers ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:22

Kratos2077 Re: 200.000 kg de marijuana au feu

Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 668 Karma: 273
Oui à voir marijuana dans le titre, j'ai pensé au correcteur sur l'emploi de Marie Jeanne, de façon involontaire. Je ne suis pas adepte des drogues, et n'ai pas grandes connaissances en la matière

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:20

Lachessis Re: 200.000 kg de marijuana au feu

Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 423 Karma: 302
Avec une telle quantité, ça a du triper grave sur 10 km à la ronde... ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:56

alfosynchro Re: 200.000 kg de marijuana au feu

Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10043 Karma: 4446

Tu crois que ça a le même effet sur les insectes et les oiseaux ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:04