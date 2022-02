Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Déménager son garage 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1781 Karma: 4252 Déménager son garage en un seul voyage.





Variel Re: Déménager son garage 1 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 15302 Karma: 5455 C'est joli, on entend les vaches dans les alpages…

alfosynchro Re: Déménager son garage 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10044 Karma: 4446 Les conséquences, c'est pour dans quelques années, quand il sera trop tard.

Kilroy1 Re: Déménager son garage 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16574 Karma: 15715 @Variel Bon, on voit le bœuf mais pas les vaches !

Et lui dans 10 ans, il sera dans un fauteuil...

