THSSS Ne pas rigoler de son chef devant lui 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1782 Karma: 4254 Un garde retire malencontreusement la chaise du chef alors que celui-ci s'assoie.

Le deuxième garde ne peut se retenir de rire.





chaise tombe rigole derrière porte

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:08