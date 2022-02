Calcul d'une ellipse

Je viens d'arriver Inscrit: 18/05/2018 17:24 Post(s): 15

Bonjour.



Je cherche à calculer le périmètre d'une ellipse. Il y a bien des calculateurs en ligne grand public, mais malheureusement aucun ne me renvoies le même résultat...



Je me demande pourquoi, et dans ce cas, à quel calculateur me fier pour être au plus précis svp ?



Merci d'avance.

Bonne soirée

