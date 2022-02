Recherche une vidéo marrante d'un homme au regard séducteur

Je viens d'arriver Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 95 Karma: 109



Il s'agit d'un homme typé "neo zelandais" filmé par une tierce personne dans différentes situations (pendant qu'il boit un verre ou pendant qu'il fait autre chose, ... etc). Ce dernier va faire mine au début de ne pas remarquer la caméra. Au moment où il remarque cette dernière, il va lui lancer un regard très séducteur (le sourire du dragueur l'accompagnant). Si quelqu'un me trouve cela, je lui SU..... JE LUI SU... JE LUI SUGGÈRE DE ME REPONDRE. Merci Salut tout le monde ! Tout est dans le titre. Je cherche depuis des lustres (sans succès) la vidéo suivante :Il s'agit d'un homme typé "neo zelandais" filmé par une tierce personne dans différentes situations (pendant qu'il boit un verre ou pendant qu'il fait autre chose, ... etc). Ce dernier va faire mine au début de ne pas remarquer la caméra. Au moment où il remarque cette dernière, il va lui lancer un regard très séducteur (le sourire du dragueur l'accompagnant). Si quelqu'un me trouve cela, je lui SU..... JE LUI SU... JE LUI SUGGÈRE DE ME REPONDRE. Merci

Aujourd'hui 22:28:27