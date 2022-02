Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Bagarre dans un avion 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2394 Karma: 2681

















Une violente bagarre a éclaté à bord d’un avion d’Air Caraïbes en plein vol Paris-Cayenne ce vendredi. 3 passagers ont été interpellés et placés en GAV. Un steward a été blessé. Une violente bagarre a éclaté à bord d’un avion d’Air Caraïbes en plein vol Paris-Cayenne ce vendredi. 3 passagers ont été interpellés et placés en GAV. Un steward a été blessé.

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:02

THSSS Re: Bagarre dans un avion 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1793 Karma: 4267 Et hop ! Interdit de vol !



"les gens transposent leur mal être ou ils peuvent quand ils peuvent"

Hein ?

Ils partaient pour le bagne les gars ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:01:56