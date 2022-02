Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1795 Karma: 4269 Il est dit par certains scientifiques peu recommandables que l'Homme descend

du singe.

La preuve en image que ce n'est pas toujours les cas :

Cette femme a des ancêtres chauves-souris



Contribution le : Aujourd'hui 15:06:47