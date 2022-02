Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Mauvais départ en bobsleigh (JO 2022) 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45341 Karma: 22866 Un départ complètement raté de l'équipe brésilienne de bobsleigh pendant un entraînement aux JO de Pékin.





Alerte fail : le départ complètement raté de l'équipe brésilienne de bobsleigh | JO 2022

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:30

LeFreund Re: Mauvais départ en bobsleigh (JO 2022) 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5571 Karma: 15052



pour une fois que ça tombe sur moi pour une fois que ça tombe sur moi

Contribution le : Aujourd'hui 18:24:24

CrazyCow Re: Mauvais départ en bobsleigh (JO 2022) 0 #5

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16368 Karma: 23083 Je m’attendais à pire : qu’il lâche le bobsleigh au tout début quand il fait ses mouvements de va-et-vient

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:08