Jeune fille avec un accent FORCÉ ridicule

C'est une fille qui est invitée sur un plateau de tv américain. Elle parle de manière "vulgaire" (il me semble) et a fait un gros badbuzz aux état Unis en répondant au présentateur avec une réplique culte (dont je ne me rappelle pas) avec un accent style rasta/bombacla complètement forcé et ridicule.



D'après mes souvenirs (qui ne sont pas forcément out le temps fidèles à la réalité...), elle est en position assise et plus ou moins avachi avec une tenu noire et je crois me souvenir qu'elle a un bébé dans les bras. Genre, très jeune maman.

