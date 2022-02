Voix très basses

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2100 Karma: 3630







Christopher Cosby Low Notes [D2-G#1-C1]





Dan Mirabal - ULTIMATE Low Note Compilation [Subharmonics Only]





Snake Mountain Blues Colter Wall (Townes Van Zandt) Cover by Efe Sayin



Enfin le recordman officiel Guinness, de la voix la plus basse (et de 10 octaves de tessiture !)

Tim Storms qui est déjà connu ici puisque

la vidéo est déjà passée :



Man With WORLD'S LOWEST VOICE Sings "Lonesome Road"



Une compilation :

Contribution le : Aujourd'hui 23:15:39