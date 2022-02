Bouche à moitié repulpée (Elle arrête sa chirurgie esthétique en pleine opération)

Options du sujet Imprimer le sujet

Une vidéo, postée le 29 janvier par l’influenceuse pakistanaise Hareem Shah sur son compte Instagram, montre la jeune femme avec la moitié de sa lèvre supérieure enflée, cette dernière ayant dû quitter son opération de repulpage en plein milieu de l’opération de chirurgie esthétique.



La raison ? La star de TikTok s’est retrouvée dans le collimateur de l’Agence fédérale d’investigation (FIA) du Pakistan, après avoir posté une vidéo dans laquelle elle affirmait avoir voyagé du Pakistan au Royaume-Uni avec une importante somme d’argent en cash. Les enquêteurs avaient immédiatement ouvert une enquête sur Hareem Shah, soupçonnant la vidéaste de blanchir de l’argent.



