THSSS Accident dans une fonderie allemande 2 #1

THSSS

Une jeune recrue, toujours le même, a appuyé sur le mauvais bouton

Du métal en fusion dans toute l'usine. Il va pas rester longtemps le bleu...

Avec un Ghost Rider écolo à la fin ...



Du métal en fusion dans toute l'usine. Il va pas rester longtemps le bleu...

Avec un Ghost Rider écolo à la fin ...



Aujourd'hui 13:03:35

Grobreaker Re: Accident dans une fonderie allemande 0 #2

Grobreaker

Les gars ont l'air assez relax dans l'ensemble, ça doit pas être la première fois que ça arrive

Aujourd'hui 13:17:19

alfosynchro Re: Accident dans une fonderie allemande 0 #3

alfosynchro

Ça doit être coton pour nettoyer du métal en fusion durci !

Aujourd'hui 13:19:10

gazeleau Re: Accident dans une fonderie allemande 0 #4

gazeleau

@Grobreaker Mais que le gars soit obligé de pousser ses collègues en criant "Weiter !" montre que c'est un peu plus que précédemment.

@alfosynchro Ils n'ont qu'à le nettoyer avant que ça ne durcisse ^^





@alfosynchro Ils n'ont qu'à le nettoyer avant que ça ne durcisse ^^

Aujourd'hui 13:27:08