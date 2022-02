Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un motard tente de traverser les voies avant le passage d'un train 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13504 Karma: 8525 Il s'en est fallu de peu...





Contribution le : Aujourd'hui 14:24:34

gazeleau Re: Un motard tente de traverser les voies avant le passage d'un train 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5433 Karma: 4457 Est ce pour la perte de sa moto toute neuve ? Pour l'amende qu'il va se taper ? un sphincter qui n'a pas tenu ? En tout cas il a visiblement mal au cul.

Contribution le : Aujourd'hui 14:29:56