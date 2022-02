Options du sujet Imprimer le sujet

Padma Ken Turner (à la voix basse) instrumental 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2102 Karma: 3635

Ken Turner instrumental



Comme quoi, avoir une voix basse c'est bon pour faire le trombone.

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:14

FMJ65 Re: Ken Turner (à la voix basse) instrumental 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13835 Karma: 4259

Cette facilité de passer de l'aigu au grave !

Article direct ! Impressionnant !Cette facilité de passer de l'aigu au grave !Article direct !

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:20