THSSS Une voiture fatiguée rentre dans une caravane 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1804 Karma: 4288 Une voiture un peu fatiguée par tant de route, décide d'aller faire une petite sieste

dans la première caravane venue.

Dès qu'elle est bien installée, elle se tourne sur le côté pour trouver le sommeil...



voiture caravane accident

Mmmhh, okay, je vais peut-être aller dormir un peu aussi... :S

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:24

Cyril-Fiesta Re: Une voiture fatiguée rentre dans une caravane 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 602 Karma: 368 Ca a changé l'emission "j'irais dormir chez vous". Maintenant ils sont passé à un format plus "nomade", c'est top !

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:16