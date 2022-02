Le pétrole, c'est la vie

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 983 Karma: 467



La cible c'est pour les ados j'imagine.



Sinon ca me fait rigoler ces fameuses histoires de pénurie de pétrole, vu qu'on peut le synthétiser on en aura toujours :)

La production de brut de synthèse peut sembler une solution au pic pétrolier, mais il y a des limites aux procédés. Non seulement, elle s'appuie presque toujours sur d'autres ressources non renouvelables (bitumes, charbon et gaz), mais elle ajoute de complexes étapes de fabrication en amont pour l'industrie pétrolière, ce qui, sur le cycle complet de l'extraction à la consommation finale, réduit fortement le rendement global. Ainsi, au Canada, pour produire 10 barils de brut de synthèse, l'industrie consomme l'équivalent de trois barils en gaz naturel, et augmente d'autant les émissions de gaz à effet de serre.

