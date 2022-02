Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un dauphin vient narguer une mouette avec un poisson 3 #1

Inscrit: 09/10/2011

Dolphin Teasing a Seagull with a Fish || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:23:08

mawt1 Re: Un dauphin vient narguer une mouette avec un poisson 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6427 Karma: 2188 Mais en plus ils ont la capacité de se foutre de la gueule d'une autre espèce?? Les dauphins sont trop cools..

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:09