THSSS Direction la prison 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1816 Karma: 4309 Un homme appréhendé par la police et conduit en prison d'une manière

pour le moins originale.



Pourvu que, sur le chemin, les poteaux ne soient pas trop près de la route ...



Guatemala

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:09

Krogoth Re: Direction la prison 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3739 Karma: 1302 A Toulouse ca m'avait fait bizarre les policiers qui prenaient tranquillement le métro avec un suspect menotté.

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:26