Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Déballer son nouveau jouet 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1816 Karma: 4309 Un homme déballe une voiture neuve dans le garage.

On a dit plus de plastique pas plusss de plastique !!!



Vous navigateur est trop vieux

garage voiture homme déballe porsche neuve

Contribution le : Aujourd'hui 20:51:27

alfosynchro Re: Déballer son nouveau jouet 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10061 Karma: 4461 En effet, le plastique !

Pauvre Bertrand !

Contribution le : Aujourd'hui 21:34:13