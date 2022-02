Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Déneiger un étang 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1816 Karma: 4309 avec un tracteur... Pourquoi pas ?

Ben parce que ...

Voilà ! Exactement pour ça !



alfosynchro Re: Déneiger un étang 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10063 Karma: 4461 A quoi ça sert de déneiger un étang ?

Le_Relou Re: Déneiger un étang 0 #3

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 995 Karma: 474

A quoi ça sert de déneiger un étang ?

à perdre son tracteur, risquer hypothermie, et gagner un Darwin awards.......... Citation :à perdre son tracteur, risquer hypothermie, et gagner un Darwin awards..........

