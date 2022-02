Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund La police arrête un suspect grâce à un drone (Volusia/USA)

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5578 Karma: 15077 La police a arrêté un suspect grâce à un drone, en effet celui-ci a permis de détecter la fuite par une fenêtre du suspect (Volusia/USA) :



Fleeing suspect spotted by drone: 2/14/22



J'imagine que dans le futur il y aura encore plus de drones comme ça... (même qui rentrent dans les maisons)

Contribution le : Hier 23:27:21