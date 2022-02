Hystérie collective après un trou en un à l'Open de Phoenix.

Je suis accro Inscrit: 08/05/2006 13:49 Post(s): 1384 Karma: 1101

Sam Ryder a provoqué l’hystérie collective (pour les impatients: réaction depuis le public à 0:55) à l’Open de Phoenix en réussissant "un trou en un" devant 20.000 personnes en furie sur le mythique trou du "Coliseum". L'un des trous les plus courts du parcours à 162 yards (148 m), une attraction phare qui est entouré d'une tribune.





Sam Ryder’s incredible ace at No. 16 at WM Phoenix Open | 2022

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:16