Que faire suite à un accident de vélo

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1053 Karma: 1343

Wiliwilliam,



En fait j'ai atterri sur la hanche et j'ai mal, moins aujourd'hui que hier cela dit. La personne semblait favorable à me payer les dégâts directement. Je lui ai dis que je pourrais accepter, à voir (fallait que je réfléchisse). Là je me dis que c'est la meilleure solution sans doute. Je peux avoir au pire des problèmes de santé, mais que ce soit son assurance ou la sécu qui prend ça en compte, au final ça ne change pas grand chose (?), mais dans le cas où c'est son assurance qui prend ça en compte, ça va lui faire du malus, pour pas grand chose. J'en suis là de mes réflexions. Je ne veux pas l'emmerder pour "rien".



Ah et j'ai aussi des problèmes psys, un trouble panique avec agoraphobie qui peuvent éventuellement être aggravé par cet accident. Mais pas sûr du tout que l'assurance prendrait en compte d'éventuelles séances si besoin.



@gazeleau,



Ah ben je ne savais pas pour le constat à distance. Je me demande s'il vaut mieux vraiment en faire un ou pas et les "risques" de ne pas en faire un ? Car c'est quelque chose qui est souvent proposé dans les faits.



@AlTi5,



Merci. Ce que je me demande, c'est dans le cas où la personne demande de payer les dégâts. Sur le coup, avec le choc, on peut être tenté de l'accepter, d'autant que lors d'un accident, niveau réflexion on est pas au max et donc je pense que c'est bien d'avoir déjà réfléchi à ce genre de questionnement en amont. Là, pour le coup des photos et tout que j'ai prises, ça a été un réflex car j'avais déjà pensé à ça avant. Sinon, j'aurais pu partir même sans demander le nom du gars (bon j'exagère, mais dans l'idée c'est un peu ça). En fait j'ai atterri sur la hanche et j'ai mal, moins aujourd'hui que hier cela dit. La personne semblait favorable à me payer les dégâts directement. Je lui ai dis que je pourrais accepter, à voir (fallait que je réfléchisse). Là je me dis que c'est la meilleure solution sans doute. Je peux avoir au pire des problèmes de santé, mais que ce soit son assurance ou la sécu qui prend ça en compte, au final ça ne change pas grand chose (?), mais dans le cas où c'est son assurance qui prend ça en compte, ça va lui faire du malus, pour pas grand chose. J'en suis là de mes réflexions. Je ne veux pas l'emmerder pour "rien".Ah et j'ai aussi des problèmes psys, un trouble panique avec agoraphobie qui peuvent éventuellement être aggravé par cet accident. Mais pas sûr du tout que l'assurance prendrait en compte d'éventuelles séances si besoin.Ah ben je ne savais pas pour le constat à distance. Je me demande s'il vaut mieux vraiment en faire un ou pas et les "risques" de ne pas en faire un ? Car c'est quelque chose qui est souvent proposé dans les faits.Merci.Ce que je me demande, c'est dans le cas où la personne demande de payer les dégâts. Sur le coup, avec le choc, on peut être tenté de l'accepter, d'autant que lors d'un accident, niveau réflexion on est pas au max et donc je pense que c'est bien d'avoir déjà réfléchi à ce genre de questionnement en amont. Là, pour le coup des photos et tout que j'ai prises, ça a été un réflex car j'avais déjà pensé à ça avant. Sinon, j'aurais pu partir même sans demander le nom du gars (bon j'exagère, mais dans l'idée c'est un peu ça).

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:38