Un bébé casse une table en verre

Un bébé casse une table basse en verre





Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13851 Karma: 4263 Franchement quels sont les cons qui mettent du verre non securit de moins de 6-8mm dans du mobilier ?!

Très bon réflexe de la petite soeur !

Franchement quels sont les cons qui mettent du verre non securit de moins de 6-8mm dans du mobilier ?!

Très bon réflexe de la petite soeur !



Les made in China ??!



Et le père... ben

Oooooooooooooh

Myyyyyyyyyyyyyy

Gooooooooooood... La sœur m’épate, écarter le bébé et prévenir parent en 2s => CheckEt le père... benOoooooooooooohMyyyyyyyyyyyyyyGooooooooooood...

