BABOR LELEFAN recherché par Europol..

et sinon déjà évoqué ici: Moi pareil, Catherine Debolle rattachée au parquet de Bruxelles et à la gendarmerie nationale (les 2 à la fois, la classe). Elle me dit que si je ne réponds pas sous 2 jours elle me poursuivera et surtout qu'elle balancera tout à la presse. Elle me le répète sous toutes les formes depuis 2 mois, et depuis 2 mois je scrute les infos dans la presse dans l'espoir d'y lire mon nom, mais toujours rien, j'attends. Moi qui voulait être célèbreet sinon déjà évoqué ici: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic165026-13800.html#forumpost2936065 (ha non, ici c'est de Christian Rodriguez, mais j'en ai aussi reçu de mme debolle)

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:41