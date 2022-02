Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Inondations à Petrópolis 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1819 Karma: 4314 Au moins 2 ou 3 semaines sans catastrophe naturelle...

Inondations à Petrópolis - Brésil le 15 février 2022



Influenciadora mostra avanço da enxurrada em Petrópolis (RJ)





Chuva provoca inundações, destrói casas e arrasta carros em Petrópolis (RJ)

Contribution le : Aujourd'hui 19:02:06

Le_Relou Re: Inondations à Petrópolis 1 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1008 Karma: 484 le GIEC est corrompu, les populistes ont raisons ‍ ....



Si tu vas à Rio n'oublie pas de construire ton radeau



y a pas de hasard :



Contribution le : Aujourd'hui 19:24:37