Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un surfeur voleur de planche 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45357 Karma: 22894 Le surfeur Mitch Parkinson vole la planche de son cousin Joel Parkinson en glissant à l'intérieur d'une vague à Snapper Rocks, en Australie.





Mitch Parkinson Steals Joel Parkinson's Board After Drop In

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:13

Wiliwilliam Re: Un surfeur voleur de planche 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33281 Karma: 11208 son frère est encore accroché par le pied vous pensez?

Contribution le : Aujourd'hui 21:18:18