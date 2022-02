Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Joli geste en futsal 0 #1

Matej Horvat madness

Croqueta + rabona Magnifique but du croate Matej Horvat durant l'Euro 2022 de Futsal. Pour info, c'est le Portugal qui remporte l'Euro face à la Russie 4-2. La Croatie n'est pas sortie de la phase de poule.Matej Horvat madnessCroqueta + rabona

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:28