Olyer Un FAIL/WIN mais en fait FAIL en saut acrobatique 2 #1

Un skieur acrobatique rate sa réception et fait un frontflip inattendu évitant la chute. Bien que je trouve ça très stylé, ce n'est pas au goût des juges... Dommage pour lui. Un skieur acrobatique rate sa réception et fait un frontflip inattendu évitant la chute. Bien que je trouve ça très stylé, ce n'est pas au goût des juges... Dommage pour lui.

