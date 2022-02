Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund

Inscrit: 26/10/2012 20:10

Afficher le spoil visiblement il a oublié comment faire simplement! Un chat sort de sa caisse :

Contribution le : Aujourd'hui 14:18:19

Evil-Ash

Je suis accro Inscrit: 29/07/2008 18:21 Post(s): 1816 Karma: 656 J'ai la même caisse + le même chat (sacré de Birmanie)



Le mien était un peu moins con, bon après faut dire que dès que je le voyais galérer j'allais lui donner un coup de main pour rentrer/sortir dans/de la caisse.



Par contre le petit chaton aurait pu se faire bien mal à la queue là:x

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:40