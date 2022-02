Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45361 Karma: 22895

Un homme utilise un sac de gros sel pour saler son allée de garage.





Bag of Salt Slides on Icy Driveway While Man Tries to Use it to Remove Ice - 1292609





Des flacons dansent sur une machine à laver.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:11