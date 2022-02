Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45361 Karma: 22897 Le skieur Jon Sallinen percute un caméraman en retombant après une figure lors de son premier run de qualifications en half-pipe aux JO de Pékin. Seule la caméra a été blessée.





L'image de la nuit : Un caméraman percuté par un skieur en half pipe | JO 2022

Si quelqu’un peut m’expliquer cette phrase "C’est vrai que ce genre de choses qui arrivent sur cet événement-là, ben c’est tout de suite, heu ça remet en question quand même pas mal de choses aussi."Si quelqu’un peut m’expliquer cette phrase

