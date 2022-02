Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Rencontre inopinée sur une route polonaise 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16597 Karma: 15781

Contribution le : Aujourd'hui 18:33:21

mawt1 Re: Rencontre inopinée sur une route polonaise 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6436 Karma: 2201 Eh beh, si l'animal était à 0,5 seconde en avance le conducteur aurait eu de bonnes chance de mourir!

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:40

Wiliwilliam Re: Rencontre inopinée sur une route polonaise 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33287 Karma: 11212 @alfosynchro Je pense pas. Le machin est méga solide.

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:59