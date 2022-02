Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Comment fonctionne un hélicoptère militaire ?

Le célèbre Youtubeur Jared Owen décompose un hélicoptère de combat, fascinant !





Aujourd'hui 22:40:57

JCM77 Re: Comment fonctionne un hélicoptère militaire ?

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1161 Karma: 1148

Comme un hélicoptère civil en somme...

Aujourd'hui 22:45:21

espalemit Re: Comment fonctionne un hélicoptère militaire ?

Avec les armes et radars en plus quoi

Aujourd'hui 22:50:33