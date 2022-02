Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme en pleine galère pour la Saint-Valentin 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45366 Karma: 22908 Un homme entre dans un immeuble avec les bras chargés de cadeaux pour sa femme à l'occasion de la Saint-Valentin.





Guy Drops Valentines Day's Gift Pack While Retrieving Balloon Stuck in Door - 1292129

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:08

alfosynchro Re: Un homme en pleine galère pour la Saint-Valentin 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10078 Karma: 4466 Il est trop gentil celui-là ! Il aurait pu s'occuper du plastique dans un deuxième temps ; mais non, là il a voulu faire tout de front.

Mais apparemment il y a un blème qu'on ne voit pas bien de à.

Comme si les morceaux qui sont par terre étaient des parties d'un puzzle et qu'il n'arrive pas à reconstituer...

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:11