poussinlex Compilation d'urbain skimboard 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 28/09/2013 22:55 Post(s): 4809 Karma: 1621

WHO NEEDS A BEACH!?



ça traine déjà un peu sur le forum.



Labise.

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:26

alfosynchro Re: Compilation d'urbain skimboard 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10079 Karma: 4466 Sympa la musique !



"Absolutely cool" de Balloonplanet (Shazam)

Contribution le : Aujourd'hui 09:22:04

Drakkaru Re: Compilation d'urbain skimboard 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4451 Karma: 2086 J'me disais que ça pourrait être cool de le faire sur le miroir d'eau a bordeaux et bah ils l'ont fait xD

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:38