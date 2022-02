Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Soudure à l'arc 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1838 Karma: 4342 Le premier ministre australien fait de la soudure à l'arc...

J'en connais un qui va pleurer du sable cette nuit !!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:05

Swe_33 Re: Soudure à l'arc 0 #2

Je suis accro Inscrit: 31/05/2009 02:27 Post(s): 543 Karma: 412 Il se met bien devant, bien prévu de la baguette. Parfait ! Un vrai chaudronnier.

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:21

Staffie Re: Soudure à l'arc 0 #3

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1717 Karma: 1757 Pour une fois qu'il raconte pas de conneries, il faut qu'il en fasse une

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:46